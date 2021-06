Lòng dân ở ‘vùng quê đáng sống’

Một điểm sáng nữa ở xã Hưng Tân ấy là công tác “dân vận khéo” trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn thôn xóm bình yên theo hướng tự quản, tự phòng vệ, tự bảo vệ, tự hòa giải. Minh chứng là các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong đó mô hình “Tiếng kẻng bình yên” đã được Cục VO5 Bộ Công an về khảo sát và ban hành Thông báo 441/TB – V05 ngày 28/4/2021 đề nghị công an các địa phương tham khảo, vận dụng.

Theo đó, đến bất kỳ xóm nào ở xã Hưng Tân đều sẽ thấy chiếc kẻng treo ở trong sân nhà văn hóa cộng đồng. Hàng đêm, cứ vào 22h mùa Đông và 22h 30 phút mùa Hè, công an viên hoặc xóm trưởng các thôn xóm sẽ gõ kẻng để nhắc nhở các gia đình đã đến giờ nghỉ đêm, giữ trật tự chung, không đi chơi khuya. Hệ thống camera cộng đồng hơn 30 mắt được triển khai ở khắp các đường làng trong toàn xã do người dân tự nguyện đóng góp cũng góp phần đắc lực cho công tác đảm bảo an ninh chung. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã Hưng Tân còn xây dựng 41 tổ tự quản về an ninh trật tự với 933 thành viên, 4 tổ tự quản kiểu mẫu với 100 thành viên ở các làng và chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các mô hình như “Làng quê an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em”, “Đội phản ứng nhanh hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng do bạo lực gia đình, xâm hại tình dục”, “Cổng trường an toàn về an ninh trật tự”… Nhờ vậy, xã không có người nghiện ma túy và những “điểm nóng” về an ninh trật tự, ý thức cảnh giác và chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao. An ninh trật tự được đảm bảo, tình đoàn kết xóm thôn, sự hòa hợp “giữa ý Đảng, lòng dân” đã tạo tiền đề cho kinh tế – xã hội của Hưng Tân phát triển.