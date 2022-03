“Lỗ hổng” thất thu thuế khoáng sản

Lần theo những thông tin trên, đến nay được biết, thông qua việc kiểm tra của Đoàn liên ngành 3892, Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên Nghệ An bị truy thu với tổng số tiền hơn 1 tỷ 273 triệu đồng. Trong đó, bị truy thu thuế tài nguyên hơn 1 tỷ 46 triệu đồng (năm 2020, bị truy thu hơn 776,9 triệu đồng; 9 tháng đầu năm 2021, bị truy thu 270 triệu đồng); truy thu phí bảo vệ môi trường hơn 87 triệu đồng (năm 2020 bị truy thu 11 triệu đồng; 9 tháng đầu năm 2021 bị truy thu hơn 76 triệu đồng); truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 với số tiền hơn 139 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên Nghệ An còn bị lập biên bản vi phạm hành chính chuyển người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với lỗi vi phạm chưa phân loại lao động theo quy định tại Điều 22, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015.

Về nguyên nhân dẫn đến việc truy thu thuế tài nguyên, được làm rõ là do Công ty TNHH Khoáng sản Trung Nguyên Nghệ An kê khai thiếu sản lượng tính thuế (quy đổi từ đơn vị tấn sang m3 không đúng quy định); còn dẫn đến việc bị truy thu phí môi trường, là do chưa kê khai sản lượng tính phí của đất, đá bốc xúc thải và kê khai thiếu sản lượng khoáng sản tính phí!