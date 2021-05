Liên quan dự án “ma” Suối Xanh: Xuất hiện những tình tiết lạ

Thông tin từ Phòng TN&MT huyện Nghĩa Đàn, vào ngày 8/4/2021, chủ sử dụng thửa đất 93 trước đây là ông Nguyễn Ngọc Minh từng có đơn xin tự nguyện trả lại gần 495,1m² đất trong tổng diện tích 6.953m² đất đang quản lý sử dụng. Lý do tự nguyện trả đất của ông Minh nêu tại đơn là để mở rộng đường giao thông.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, Phòng TN&MT nhận thấy việc ông Minh trả đất nhưng không nêu rõ về loại đất tự nguyện trả. Thực hiện kiểm tra thực địa, vị trí đất mà ông Minh đề nghị trả tiếp giáp với thửa đất số 69, tờ bản đồ số 21, là đất thủy lợi (kênh mương sông Sào). Vì vậy, Phòng TN&MT xác định lý do trả đất để mở rộng đường giao thông của ông Nguyễn Ngọc Minh là không chính xác. Đồng thời, do vị trí đất ông Minh tự nguyện trả có độ cao chênh lệch lớn so với kênh mương sông Sào, từ 1 – 2m, Phòng TN&MT nhận thấy việc trả đất làm đường giao thông có thể ảnh hưởng xấu tới kết cấu kỹ thuật của kênh mương… Vì việc mở đường giao thông có liên quan tới kênh mương cần có ý kiến của các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, NN&PTNT, vì vậy, cùng với những nội dung đã kiểm tra, Phòng TN&MT đi đến quyết định không tham mưu UBND huyện Nghĩa Đàn thực hiện thu hồi diện tích đất ông Minh đã có đơn tự nguyện trả; đề nghị Trung tâm Giao dịch một cửa của huyện trả hồ sơ cho ông Nguyễn Ngọc Minh.