Lan tỏa “Tết Vì người nghèo”

Để có được kết quả đó, ngày 21/12/2021 (tức ngày 18/11 âm lịch), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có Thư kêu gọi ủng hộ người nghèo đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy và văn bản của UBND tỉnh tới hơn 700 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, tích cực tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng để tạo sự lan tỏa, nhân lên tình thương yêu và lòng nhân ái trong cộng đồng.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 nên quy mô tổ chức năm nay gọn hơn, cách thức tổ chức kêu gọi vận động và kịch bản chương trình cũng đổi mới so với những năm trước, như: khen thưởng trực tiếp ngay tại chương trình cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 và đăng ký ủng hộ “Tết Vì người nghèo” Nhâm Dần 2022 theo các mức đối với các tập thể và từng vùng địa phương (miền núi, trung du, đồng bằng, thành phố, thị xã). Bên cạnh đó, cách thức công bố đăng ký hỗ trợ không trao biển mà thay vào đó là thiết kế trên nền màn hình led gắn với tên của đơn vị, doanh nghiệp…