Làm du lịch phải đề cao tính thẩm mỹ

Nói riêng về du lịch Nghệ An, dù không có trường hợp bị lây nhiễm, nhưng Covid – 19 cũng đã tác động tiêu cực đến ngành du lịch. Lượng khách đến Nghệ An sau khi dịch bệnh bùng phát là rất thấp, nhiều chương trình tham quan du lịch của khách du lịch Nghệ An đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… bị hủy, các doanh nghiệp du lịch phải ngừng hoạt động, lao động du lịch không có việc làm… Để khắc phục hậu quả, Nghệ An đã phát động Chương trình kích cầu du lịch “Nghệ An – Điểm đến an toàn và khác biệt” cùng với nhiều giải pháp xúc tiến được tiến hành…