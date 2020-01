Lại thêm một Tết… không nhà

Quả vậy, ngày 13/4/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 143/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc giải quyết các vấn đề sau lũ năm 2018, các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Bản Vẽ. Thì đến ngày 18/9/2019, Tập đoàn Điện lực mới tổ chức buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An; ngày 23/9/2019, mới có Thông báo số 371/TB-TB-EVN thông báo kết luận cuộc họp của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tài Anh với nội dung: Các nội dung đề nghị của UBND tỉnh theo báo cáo tại cuộc họp về hỗ trợ cho người dân ổn định cuộc sống sau tái định cư thủy điện Bản Vẽ là cần thiết, tuy nhiên các nội dung này nằm ngoài các quy định về bồi thường hỗ trợ của nhà nước quy định đối với thủy điện Bản Vẽ và không có trong tổng mức đầu tư được phê duyệt; thiệt hại của người dân do ảnh hưởng sau lũ năm 2018 tuy thuộc hạ du thủy điện Bản Vẽ, nhưng toàn bộ người dân ảnh hưởng thuộc hồ thủy điện Nậm Nơn, Khe Bố và thủy điện Chi Khê. Để có cơ sở giải quyết hỗ trợ ổn định cuộc sống cho người dân sau tái định cư thủy điện Bản Vẽ và giảm bớt khó khăn của người dân do ảnh hưởng bão lũ năm 2018, EVN thống nhất một số nội dung kiến nghị của UBND tỉnh Nghệ An để báo cáo Hội đồng thành viên EVN, Ủy ban quản lý vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo và phê duyệt cho chủ đầu tư hỗ trợ bằng nguồn vốn dự phòng của dự án. Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư thủy điện Bản Vẽ khẩn trương thực hiện các nội dung: phối hợp với địa phương rà soát lại các giá trị hỗ trợ đã được thống nhất…