Kỳ vọng mới cho Pù Sai Cáng

Trưởng bản Mường Phú Lương Văn Nguyên cho biết, bản có 237 hộ với hơn 1000 nhân khẩu thì có 21 hộ nằm trong vùng nguy cơ đe dọa sạt lở nghiêm trọng cần phải di dời gấp, trong đó có 5 hộ đã bị trôi nhà cửa, hiện đang phải ở nhờ nhà người thân, hoặc tìm nơi ở tạm dọc suối ở địa bàn bản Lốc. Mà những nơi ở tạm đó vẫn là vị trí tiềm ẩn nguy hiểm khi mùa lũ về.

Đứng ở góc sau của ngôi nhà, vợ của anh Lương Văn Nguyên là Lô Thị Hiền cho hay, ngôi nhà của gia đình chị cũng có nguy cơ đe dọa sạt lở, bởi thời điểm nước lũ dâng cao cũng đã ngập đến mép sân. Đứng từ sân sau nhà trưởng bản có thể nhìn rất rõ nhà văn hóa cũ của bản Mường Phú đã cửa đóng then cài, rêu mốc, đổ nát. Trước mặt của nhà văn hóa là cây cầu bê tông chỉ còn lại một nửa đứng trơ trọi. Anh Lương Văn Nguyên cho biết, chính nước lũ năm 2018 đã cuốn phăng nửa cây cầu và toàn bộ đường đi cũng như sân nhà văn hóa. Thời điểm đó, sau khi nước lũ rút, dân làng đã tập trung nhặt từng hòn đá, xúc từng xe đất đồi xung quanh để đắp sân, đắp đường vào nhà văn hóa. Song sau khi sửa xong thì tình trạng sạt lở lại vẫn diễn ra, buộc chính quyền và bà con nhân dân phải tìm nơi mới và xây nhà văn hóa khác. Nhà văn hóa cũ đành phải bỏ hoang đã 3 năm nay.

Ông Lương Văn Huân – Chủ tịch UBND xã Thông Thụ cho biết, dấu tích của lũ dữ vẫn còn hiện diện đến hôm nay, không chỉ trong hiện trạng đổ nát, hư hỏng của các ngôi nhà, mà còn trong ký ức của nhiều người dân hai bản Mường Piệt, Mường Phú. Đến nay, nhiều người dù đã cất lại nhà mới trên nền nhà cũ bị lũ cuốn trôi trước đây, nhưng rồi có gia đình đành bỏ đi nơi khác sống do nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa xuống. “Khi người dân không thể an cư thì không thể yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, khiến đời sống bị ảnh hưởng. Đối với chính quyền xã Thông Thụ, đã ba năm nay mỗi lúc có mưa to gió lớn là chính quyền lại cắt cử người túc trực ở những nơi xung yếu để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo người dân, hạn chế tối đa các thiệt hại. Cũng chừng đó thời gian, 33 hộ dân trong diện nguy cơ sạt lở ở Mường Phú, Mường Piệt vẫn trông chờ một nơi ở mới an toàn” – ông Huân nhấn mạnh.