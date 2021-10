Kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Theo báo cáo tại phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng diễn ra tại Hà Nội vào ngày 5/8/2021 trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật gần 180 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái và hơn 20 đảng viên bị kỷ luật do vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập; khởi tố mới 1.850 vụ án/3.294 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 144 vụ án/384 bị can về các tội tham nhũng đồng thời đưa ra xét xử kịp thời 4 vụ án trọng điểm…