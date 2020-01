Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An: Động lực mới thu hút đầu tư

WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An (WHA IZ 1 – Nghệ An) là dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) trọng điểm của tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động không chỉ tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư, mang tới nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và khu vực.