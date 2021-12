Không để tái diễn “chuyện Đại Đồng”!

Để rõ hơn việc xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Lam, ngày 23/11/2021, PV Báo Nghệ An đã liên hệ trở lại với UBND huyện Thanh Chương. Thông tin về nội dung này, theo Trưởng phòng TN&MT huyện, ông Trình Văn Bằng thì: “Từ ngày 1/11/2021 đến nay, Công an huyện đã phát hiện 10 vụ, 10 đối tượng thực hiện hành vi khai thác cát sỏi trái phép. Tang vật Công an huyện thực hiện tạm giữ gồm 100m3 cát và 10 phương tiện là thuyền hút cát. Hiện Công an huyện đã lập biên bản, đang trong quá trình xử lý theo quy định”. Hỏi thêm về hình thức xử lý, ông Trình Văn Bằng cho biết: “Những tàu thuyền mà các đối tượng sử dụng hút cát trái phép sẽ bị tịch thu. Hiện huyện đã thành lập tổ định giá để xác định giá trị. Trường hợp giá trị tang vật vượt quá thẩm quyền, huyện sẽ báo cáo lên UBND tỉnh…”.

Đối với việc xử lý kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan ở xã Đại Đồng, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, ông Lê Đình Thanh, huyện đã giao Phòng Nội vụ xem xét, nghiên cứu nội dung của các báo cáo kiểm điểm để có đánh giá cụ thể. “Phòng Nội vụ sẽ tham mưu Hội đồng kỷ luật của UBND huyện tổ chức kiểm điểm. Từ đó, sẽ đề ra các hình thức kỷ luật tương xứng đảm bảo tính nghiêm minh” – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương nhấn mạnh. Ông Lê Đình Thanh cũng cho hay, bản thân đã xem báo cáo kiểm điểm tập thể của UBND xã Đại Đồng cùng các cá nhân liên quan. Qua đó nhận thấy sự phối hợp trong công tác giữa chính quyền xã Đại Đồng với Ban Công an xã, nhất là giữa cá nhân Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã còn thiếu sự gắn kết, nhất trí. Cụ thể là cá nhân đồng chí Trưởng Công an xã còn chưa chấp hành sự điều hành, phân công nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch UBND xã. “Tôi nhận thấy đây là vấn đề dẫn đến hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản chưa khai thác ở xã Đại Đồng. Nguyên nhân, lý do vì sao thì UBND huyện Thanh Chương sẽ xem xét, làm rõ, có chấn chỉnh kịp thời để không tái diễn lại tình trạng này…”, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trao đổi.