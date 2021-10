Khơi dậy truyền thống hiếu học

Ông Cao Đình Hòe: Điều khác biệt đáng trân trọng và thật cảm động, đó là ngay từ khi mới thành lập, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã được các cơ quan thông tấn, báo chí (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử…) quan tâm giúp đỡ đặc biệt về công tác tuyên truyền về hội và nhiều hoạt động vẫn được duy trì bền bỉ cho mãi đến ngày nay. Tôi nhớ ngày ấy, dường như tháng nào trên báo Nghệ An cũng duy trì 1 trang viết về khuyến học với nhiều bài viết rất chân thực, kịp thời phản ánh công tác khuyến học và phong trào học tập ở cơ sở.

Điều khác biệt thứ hai, đó là các cấp hội khuyến học ở Nghệ An đã đồng thuận chọn “Công nghệ thông tin” làm khâu “đột phá” trong hoạt động khuyến học. Những năm 2005-2010, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã lấy Nghệ An làm thí điểm để tổ chức các cuộc tập huấn về công tác thông tin tuyên truyền và công nghệ thông tin tại Nghệ An. Do sớm ứng dụng CNTT tạo thành nề nếp, nên vừa qua trong dịp dịch Covid-19, các hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng tại các cấp hội khuyến học ở Nghệ An vẫn được duy trì, bình ổn, không bị ngưng trệ, hay gián đoạn.