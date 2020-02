Khơi dậy khát vọng vươn lên, chung tay xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp

P.V: Thời gian tới, nhất là trong năm 2020 này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An có quyết tâm chính trị như thế nào để tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương, của Đảng bộ tỉnh và các thế hệ ông, cha đi trước, thưa đồng chí?

Đồng chí Thái Thanh Quý: Dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng, tuy vậy, đến nay Nghệ An vẫn đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế tuy có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh; một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ này khó đạt so mục tiêu đề ra; một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội tuy đã cố gắng giải quyết nhưng vẫn chuyển biến chậm; trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được quan tâm nhưng chưa thực sự vững mạnh, nhất là ở cơ sở…