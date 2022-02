Khát vọng mới trên miền đá trắng

Như với quả trứng gà của HTX dịch vụ nông nghiệp thị trấn Quỳ Hợp, tôi đã rất tò mò muốn biết vì sao lại đạt chuẩn 3 sao OCOP. Được trả lời, đây là loại trứng an toàn sinh học. Chủ nhân của sản phẩm này, anh Nguyễn Văn Luật (SN 1990) đã diễn giải chi tiết rằng, khi vợ chồng anh nuôi gà lấy trứng thì đơn giản chỉ mong muốn có một nghề để làm kinh tế gia đình. Nhưng càng làm thì càng đam mê, bỏ nhiều công lao, tâm huyết để theo đuổi sản xuất ra quả trứng sạch đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Vợ anh, chị Trần Thị Thúy Hồng từng học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên ngành chăn nuôi thú y. Với những kiến thức học được, chị Hồng sử dụng chế phẩm men vi sinh ủ trong thức ăn để gia tăng vi lợi khuẩn; bên cạnh đó, cho ăn thêm cỏ, rau muống, chuối… để tăng chất xơ. Vì vậy, vẫn là những con gà ri nhưng cho ra những quả trứng có nhiều lòng đỏ, thơm ngon, an toàn.