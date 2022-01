Khát vọng Hưng Nguyên

Trên đồng đất Hưng Nguyên đã xuất hiện nhiều điểm sáng, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, như mô hình nhà màng, nhà lưới tại xã Hưng Thành, Hưng Mỹ; mô hình trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi an toàn tại xã Long Xá; mô hình rau an toàn theo hướng VietGAP tại các xã Hưng Thành, Long Xá, Châu Nhân. Hình thành được một số mô hình chanh không hạt, cam Xã Đoài, bưởi, ổi… Trong chăn nuôi có những mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học có quy mô 1.000 – 1.500 con lợn/lứa và nuôi gà trên 10.000 con ở xã Hưng Nghĩa và xã Hưng Tân; nuôi gà đen ở xã Hưng Tân; nuôi tôm càng xanh ở xã Hưng Phúc và thị trấn; nuôi ếch, lươn, ba ba, ốc bươu đen ở thị trấn và các xã Châu Nhân, Hưng Tân; nuôi cá lồng trên sông Lam tại xã Hưng Thành; nuôi dê, gà Dabaco, gà Mông tại xã Châu Nhân…