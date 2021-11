Khẳng định vị thế của tờ báo Đảng trên quê hương Bác Hồ kính yêu

Với những nét khá đặc biệt về địa – kinh tế, chính trị, lịch sử, xã hội, vào nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Nghệ An đã trở thành trung tâm đấu tranh cách mạng của cả nước, nhất là từ khi Xứ ủy Trung Kỳ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể quần chúng, tập hợp lực lượng cách mạng từ năm 1930- 1931. Giai đoạn này, Nghệ An cũng là một trong những trung tâm báo chí cách mạng của toàn quốc. Ngay từ năm 1929 đã có tờ “Bônsơvích” của Kỳ bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Trung Kỳ, tờ “Xích Sinh” của Tổng sinh hội Nghệ An. Năm 1930, tờ “Nghệ An Đỏ” của Tỉnh ủy Nghệ An ra đời đúng vào ngày 12/9, dấu mốc quan trọng nhất của cao trào cách mạng Xô viết – Nghệ Tĩnh. Và lần lượt nhiều tờ báo khác được xuất bản như: “Người lao khổ” (1930), “Vô sản” (1931-1932)…

Hoạt động báo chí của Đảng bộ Nghệ An sôi động, có tác động mạnh mẽ và hiệu quả tới phong trào cách mạng, đặc biệt là góp phần xây dựng tổ chức Đảng các cấp, định hướng tư tưởng, tổ chức lực lượng, chuẩn bị điều kiện đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân. Nhận rõ vai trò, tính chất và vị trí quan trọng của công tác báo chí trên mặt trận giáo dục chính trị tư tưởng trong giai đoạn cách mạng mới, tháng 3 năm 1961, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VII (vòng 2) đã có quyết nghị thành lập báo “Nhân Dân Nghệ An”. Ngày 10/11/1961, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết số 175 thành lập Tòa soạn Báo Nhân Dân Nghệ An.