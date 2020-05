Khắc ghi lời Bác dặn, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh

P.V: Sinh thời, dù bận trăm công ngàn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương Nghệ An những tình cảm thiêng liêng và sâu nặng. Trong bức thư, gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, ngày 21/7/1969, Người đã căn dặn “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có thể nêu một số kết quả nổi bật mà quê hương Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua?