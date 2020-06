Huy động hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng đô thị du lịch văn minh, hiện đại

Từ 3 khâu đột phá nêu trên, thị xã Cửa Lò sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung đầu tư nguồn lực cho xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị, các ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm. Phát triển các lĩnh vực, ngành, sản phẩm mà Cửa Lò có tiềm năng, lợi thế và đã khẳng định thương hiệu, trong đó du lịch, dịch vụ là ngành trụ cột. Đồng thời, hướng tới phát triển các ngành, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm nguyên liệu, thân thiện với môi trường. Xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Tiếp tục phát triển văn hóa-xã hội gắn với phát triển kinh tế. Xây dựng văn hóa, con người Cửa Lò đáp ứng yêu cầu phát triển thị xã trong thời kỳ mới. Đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chăm lo bảo vệ gìn giữ môi trường. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong lãnh đạo, quản lý, điều hành luôn quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là động lực phát triển.