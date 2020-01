Hội nghị gặp mặt các cộng tác viên Báo Nghệ An đầu Xuân Canh Tý 2020

Đây cũng là năm Báo Nghệ An giành được nhiều thành tích cao trong tham gia các giải báo chí của tỉnh, Trung ương với hơn 30 giải báo chí các loại. Trong đó có đóng góp của nhiều CTV. Tiêu biểu như CTV Huy Thư với tác phẩm từ “Cô bé dân ca” đến Quán quân Giọng hát Việt nhí – đạt giải Khuyến khích giải Báo chí Nghệ An số Tết Xuân Kỷ Hợi’; CTV Vũ Ngọc Hoàng với tác phẩm “Kỳ vọng vào bước đi tiên phong mới vì dân” đạt giải C – Giải báo chí Nghệ An số Tết Xuân Kỷ Hợi; CTV Ngọc Cường – Từ Thành với tác phẩm ảnh “Bà hỏa thiêu rụi kho hàng Tết” đạt giải Ba giải Báo chí Nghệ An năm 2018; CTV Quang An đạt giải Nhì (không có giải Nhất) giải ảnh Khoảnh Khắc Vàng với tác phẩm “Khu chợ sầm uất nhất Nghệ An chìm trong biển nước”; CTV Nhật Thanh, Hữu Vi đạt giải Ba giải ảnh Khoảnh khắc Vàng với tác phẩm ảnh “ Ngày nắng của diêm dân” và “Người phụ nữ Đan Lai ở bản Pủng, xã Môn Sơn (Con Cuông)…