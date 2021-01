Hội nghị cộng tác viên Báo Nghệ An năm 2021: Trao gửi tin yêu

Điều đó đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết để lực lượng cộng tác viên Báo Nghệ An ngày càng xứng đáng với vai trò quan trọng, làm nên sự phong phú, sống động của tờ báo, là “cánh tay nối dài”, là lực lượng “bám rễ” sâu trong cộng đồng, hiểu biết và nắm bắt trực tiếp từng hơi thở cuộc sống.

Bước sang năm 2021, trong điều kiện cạnh tranh về thông tin giữa báo in và báo điện tử, mạng xã hội… ngày càng khốc liệt. Báo Nghệ An xác định, để nâng cao chất lượng, ngày càng thu hút được nhiều bạn đọc là nhiệm vụ hết sức nặng nề và gian khổ. Ban Biên tập Báo quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng tờ Báo. Trong đó, đặc biệt quan tâm và coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm báo đa phương tiện cho đội ngũ CTV nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; duy trì phong trào khen thưởng tin, bài hay hàng tháng và khen thưởng đột xuất tin, bài có chất lượng trên báo in và báo điện tử; khuyến khích lao động sáng tạo trong CB, PV, NV và CTV; tích cực xâu nối và tương tác với đội ngũ CTV ở các huyện, tuyển chọn những CTV nòng cốt xem đó là những “chân rết” cắm chốt cơ sở, có mối liên hệ chặt chẽ với tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An. Đẩy mạnh thực hiện đề án về Nhận diện thương hiệu Báo Nghệ An và Quy trình xuất bản tin, bài trên các ấn phẩm Báo Nghệ An; đẩy mạnh hội tụ trên 4 ấn phẩm, bao gồm nhật báo, báo cuối tuần, báo điện tử và mạng xã hội. Chăm lo công tác phát hành, quảng cáo, hoạt động xã hội và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo… giữ ổn định lượng phát hành báo in và lượng truy cập trên báo điện tử.

Một mùa Xuân mới lại về với nhiều niềm tin và kỳ vọng mới! Ban Biên tập Báo Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia, hiến kế của các CTV, để góp phần cùng Báo Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ tỉnh nhà giao phó, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.