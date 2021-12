Học giả Nguyễn Trần Bạt: Làm sao để người Nghệ duyên dáng, hấp dẫn hơn

Nhiều lần trong các cuộc tọa đàm, phỏng vấn về Nghệ An, Học giả Nguyễn Trần Bạt đều nhấn mạnh: Phát triển chính là làm gia tăng các giá trị đã có. Muốn vậy phải cần có trí tuệ, và giáo dục là việc đầu tiên để tạo ra sự gia tăng các giá trị xã hội đó. “Giáo dục là quan trọng nhất, là điểm quyết tử mà nếu Nghệ An tiên phong được thì tỉnh sẽ có một tương lai chính trị cực kỳ sáng sủa”. Tại cuộc tọa đàm với lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp do Trường Chính trị tỉnh tổ chức ngày 18/10/2009, ông đặt câu hỏi: “Người Nghệ học rất giỏi, người Nghệ xuất sắc ở mọi điểm trên đất nước này, nhưng giáo dục Nghệ An chưa phải là một nền giáo dục tỏa sáng?”…