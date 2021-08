Hoa nở trên đá – Kỳ 1: Những mùa vui

Hiện Lộc đã đăng ký 3 nguyện vọng vào Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh và đã bắt đầu “tính toán” cho chặng đường tiếp theo của mình: Mẹ em không có thu nhập nên có lẽ sẽ không chu cấp được cho em trong những năm học đại học. Trước mắt, em đã nhẩm tính nếu bán trâu và mấy con dê thì có thể lo xong học kỳ I. Vào đó, em sẽ xin đi làm, ai thuê gì làm nấy. Em nghĩ, mình còn trẻ, có sức khỏe, có quyết tâm thì dù gian nan thế nào mình cũng sẽ tìm được hy vọng…

GS,TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo tổng hợp ban đầu, trong năm học này tỉnh Nghệ An có 81 học sinh đạt giải Quốc gia, trong đó, có 7 giải Nhất. Ngoài ra, học sinh Nghệ An đã đạt 5 Huy chương quốc tế (1 Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á- Thái Bình Dương, 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á, 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế và 2 Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế). Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Nghệ An có 1 Thủ khoa toàn quốc khối C và nhiều thí sinh đạt Á khoa và thí sinh điểm cao nằm trong tốp đầu cả nước…