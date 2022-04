Hành trình tự chữa lành cơ thể tới CEO ngũ cốc thực dưỡng

Hoang mang, lo lắng, Quân tìm đến rất nhiều thầy thuốc từ Đông, Tây y, mỗi lần khám, chữa bệnh hết hàng chục triệu đồng nhưng bệnh ngày càng nặng thêm, sức khỏe suy kiệt, công việc kinh doanh bỏ bê, kinh tế ngày càng khó khăn. Đến năm 2017, do suy nhược cơ thể, Quân bị thêm nhiều bệnh khác như thoái hóa, viêm dạ dày nên sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. “Có bệnh thì vái tứ phương”, qua tìm hiểu, Quân biết đến phương pháp thực dưỡng. Thời điểm ban đầu thực hành thực dưỡng số 7 sức khỏe Quân cải thiện rất nhanh. Tuy nhiên, do áp dụng thực dưỡng chưa đúng cách, cụ thể là Quân ăn gạo lứt, muối mè đến 49 ngày theo hướng dẫn thì sức khỏe bị suy kiệt nhiều hơn. Do đó, Quân đã lên mạng tìm hiểu, nghiên cứu và thử nghiệm làm ngũ cốc thực dưỡng theo công thức của riêng mình thì ăn không còn bị đầy bụng như trước. Quân nhận thấy loại ngũ cốc này có chất lượng cao hơn các loại ngũ cốc trên thị trường mà Quân từng ăn, đặc biệt, nó rất phù hợp với những người suy nhược, đầy bụng, huyết áp thấp. Cụ thể là ngũ cốc thực dưỡng rất dễ hấp thu, không gây đầy bụng nên rất dễ chịu, khi uống cảm giác béo vị sữa hạt.

Kiên trì kết hợp ăn uống và luyện tập gần 1 năm trời, sức khỏe của Quân cải thiệt rõ rệt, cơ thể hồi phục dần…