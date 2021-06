Hành trình chinh phục thương hiệu gia dụng hàng đầu ở Mỹ của 8X xứ Nghệ

Sau những thành công ở Hà Nội, từ cuối năm 2019, cửa hàng Tupperware đầu tiên ở Nghệ An cũng đã được khai trương tại thành phố Vinh ở địa chỉ 172 Hồng Bàng và hiện nay đã mở rộng cửa hàng thứ 2 tại số 20, Hà Huy Tập.

Việc đưa Tupperware về Nghệ An không chỉ đã thỏa mãn người tiêu dùng khi có một địa chỉ tin cậy để mua và lựa chọn sản phẩm mà còn là cơ hội để chị Vân Anh trở lại với quê hương của mình. Tâm sự về điều này, nhà phân phối sáng lập sản phẩm ở thị trường Việt Nam nói thêm: Khách hàng chúng tôi hướng đến là nhóm khách muốn chăm sóc và mang điều tốt nhất đến gia đình họ. Những sản phẩm của Tupperware đã hỗ trợ chị em nội trợ rất nhiều và đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu thời gian đi chợ và có thêm thời gian dành cho gia đình và bản thân. Cá nhân Vân Anh muốn được chia sẻ sự an toàn và tiện lợi này với người tiêu dùng ở Nghệ An và để mọi người tiếp cận một sản phẩm có chất lượng.

Sau hơn 5 năm lựa chọn con đường “khởi nghiệp”, ngoài Hà Nội hiện hệ thống cửa hàng Tupperware của chị Nguyễn Vân Anh đã mở rộng sang các tỉnh khác như Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên với 16 cửa hàng kinh doanh ổn định. Cá nhân chị Nguyễn Vân Anh cũng đã nhiều lần được nhãn hàng tuyên dương về thành tích xuất sắc.

Tuy nhiên, với người phụ nữ sinh năm 1981 này, thành công không chỉ tính bằng các con số, các giải thưởng mà quan trọng hơn là chiếm được niềm tin của khách hàng. Đó còn là niềm vui bởi chỉ biết sau những sản phẩm của mình chị đã đem đến sự an toàn, sức khỏe và tiện lợi cho mỗi gia đình…