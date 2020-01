Gương mặt tri thức trẻ toàn cầu Đinh Ngọc Khang: “Nếu không có thứ ta yêu, hãy yêu thứ ta có”

Vậy từ một nam sinh khá cá tính và mê chơi game, Khang bắt đầu đến với khoa học như thế nào?

Từ những năm tiểu học, em đã được bố mẹ cho đọc những cuốn sách về cuộc đời của các nhà khoa học như Thomas Edison, Issac Newton, Alfred Nobel, Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus…. Điều đó đã nhen nhóm trong em ước mơ về việc nghiên cứu, phát minh ra gì đấy giúp ích cho xã hội sau này.

Sau này, tuy đã có những thời điểm em quên đi mục tiêu, ước mơ thuở bé của mình do ham chơi. Nhưng may mắn là em đã biết dừng, dù hơi muộn. Nhưng cũng vì ý thức được rằng đã muộn nên em tự nhủ lòng phải cố gắng gấp nhiều lần. Em cũng thực sự là một người may mắn khi được học lớp cử nhân tài năng của Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi em được tiếp cận với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, được học tập và nghiên cứu cùng những giáo sư, tiến sĩ đầu ngành.

Tất nhiên, không phải ai cũng có những cơ hội tốt. Em biết ở Việt Nam có rất nhiều người trẻ tài năng và nhiệt huyết, họ cũng có những giáo sư hướng dẫn giỏi và kinh nghiệm, nhưng do điều kiện kinh phí và trang thiết bị thí nghiệm còn nghèo nàn, lạc hậu nên những ý tưởng và ước mơ của họ khó có thể được thực hiện.

Hiện tại, Khang được biết đến với khá nhiều vai trò khác nhau. Hãy chia sẻ về công việc của một “học giả” và những chuyến đi tới nhiều trường đại học khác nhau trên thế giới của Khang.

Công việc của một người tham cứu như em, chủ yếu là đóng góp những kỹ năng đang có của mình. Thời gian qua, ngoài việc chính là tập trung hoàn thành luận án tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nanyang, em còn tham gia các dự án hợp tác cùng với Viện Khoa học Công Nghệ Singapore và Đại học Sydney. Mỗi chuyến đi của em, bên cạnh sự may mắn còn ghi dấu một chặng đường của sự nỗ lực phấn đấu.

Song song với việc học tập, nghiên cứu, em sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động xã hội. Hiện, em là Phó Chủ tịch Quỹ học bổng Đồng Hành Singapore. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, mọi đóng góp của các thành viên trong ban điều hành đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện và mong muốn được cống hiến cho cộng đồng, cho quê hương đất nước. Sau 5 năm đi vào hoạt động, Quỹ đã trao hơn 210 suất học bổng, tương đương khoảng 765 triệu đồng, cho các sinh viên khó khăn tại 3 trường đại học ở Việt Nam (ĐH Kinh tế Luật – ĐHQG TPHCM; ĐH Công Nghệ và ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQGHN). Sắp tới chúng em dự định sẽ mở rộng ra miền Trung và có thể là Trường Đại học Vinh.

Thỉnh thoảng, em vẫn thường đọc lại những bức thư xin học bổng của các em sinh viên nghèo và cả những bức thư, những tin nhắn cảm ơn từ gia đình có các em nhỏ mà em may mắn được gặp trong chương trình phẫu thuật nụ cười cho trẻ em sứt môi, hở hàm ếch. Những dòng chia sẻ ấy giúp em nhận ra mình may mắn đến nhường nào, khó khăn trước mắt của mình nó quá nhỏ bé so với những gì các em đang phải đối mặt hằng ngày. Điều đó cũng giúp em thêm biết ơn và quý trọng những gì mình đang có và thêm tích cực hơn trong cuộc sống. Như ai đó đã từng nói “Nếu không có những thứ ta yêu, hãy yêu những thứ ta có”.