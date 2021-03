Gương điển hình được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng

Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, anh Nguyễn Đình Khánh đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác Đoàn, tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong đơn vị, gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xung kích, các công trình phần việc thanh niên đảm nhận. Nổi bật, anh đã trực tiếp chỉ đạo, định hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, Nguyễn Đình Khánh đã chỉ đạo tập thể Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức thực hiện 402 chương trình tình nghĩa với tổng giá trị hoạt động gần 3 tỷ đồng. Chỉ đạo các cơ sở đoàn và trực tiếp tham gia tổ chức gần 300 buổi tuyên truyền về pháp luật phòng chống ma túy, đảm bảo an toàn giao thông. Phát động được đông đảo đoàn viên thanh niên xung kích đăng ký đảm nhận chức danh Công an xã theo chủ trương của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh phát động. Đây là chương trình đầu tiên trong Đoàn Thanh niên lực lượng Công an nhân dân và được nhiều đơn vị trong cả nước ghi nhận, học tập; được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao.