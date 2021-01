Gửi trọn niềm tin với Đảng

Những người Việt Nam chân chính dù ở trong hay ngoài nước đều ý thức rõ, được tận hưởng cuộc sống trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã soi đường, dẫn lối để giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, đưa dân tộc ta đến với độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc. Trước thềm Đại hội, lòng chúng ta bồi hồi tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị cha già dân tộc, người đã sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Đảng ta; tưởng nhớ đến những cán bộ, đảng viên trung kiên của Đảng; những chiến sỹ và đồng bào đã không tiếc máu xương hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Bày tỏ tấm lòng thành kính, tình cảm sâu sắc, với tinh thần dân chủ và ý thức, trách nhiệm cao, từ nhiều tháng qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã sôi nổi, hào hứng chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước bằng những việc làm rất thiết thực.