Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Xác định rõ nhiệm vụ, vai trò là “Tiếng nói của Đảng, chính quyền và Nhân dân Nghệ An”, thời gian qua, Báo Nghệ An đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa sự kiện chính trị trọng đại trên các ấn phẩm (báo in, báo điện tử, mạng xã hội, kênh YouTube), tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Báo Nghệ An luôn nhận thức sâu sắc rằng: Cần phát huy sức mạnh truyền thông để góp phần đắc lực vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Ban Biên tập Báo Nghệ An đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng đợt tuyên truyền, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Do đó, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp luôn bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; được thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công đại hội ngay từ cơ sở, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Nghệ An…