“Gõ cửa” kho báu miền Tây

Về phương thức sản xuất 2 loại nước rửa tay khô, Công ty CP Dược mỹ phẩm TMD ứng dụng công nghệ nano bạc, kết hợp 100% thảo dược và cồn y tế, nên hiệu quả rất cao trong làm sạch và kháng khuẩn. Qua đó, đảm bảo người sử dụng phòng và chống dịch Covid-19, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe và giữ gìn da tay không bị tổn thương. “Hai sản phẩm được sản xuất theo quy trình đạt chuẩn cGMP ASEAN và ISO 22000:2018 và đã được đăng ký công bố theo tiêu chuẩn mỹ phẩm tại Sở Y tế Nghệ An. Với quy trình đảm bảo sản xuất xanh: sản xuất khép kín không xả thải ra môi trường và không ảnh hưởng sức khỏe người lao động. So với các sản phẩm thông thường, chỉ tập trung diệt khuẩn dẫn đến có thể bị ăn mòn da, thậm chí có thể gây dị ứng đường hô hấp thì sản phẩm nước rửa tay khô của Công ty CP Dược mỹ phẩm TMD với tên hiệu Tuệ Hải an toàn với người dùng, thậm chí còn có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh ngoài da cũng như một số bệnh xương, khớp nhờ nền tảng dược liệu…” – bà Chu Thị Thanh Huyền giới thiệu.