Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình

Với mục đích tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, trong suốt 20 năm qua, ngày Gia đình Việt Nam đã và đang được các địa phương tổ chức theo hướng là một ngày hội với nhiều hoạt động có ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời kỳ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…

Đây cũng là ngày các thành viên trong gia đình thể hiện sự quan tâm lẫn nhau, nhất là tình yêu thương dành cho con trẻ.

Chủ đề nhân kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam năm nay là “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”. Thông thường, từ “bình an” được hiểu là không gặp những biến cố trở ngại cho đời sống, không bệnh tật, không tai nạn.Theo quan niệm của Phật giáo, bình an được hiểu đó là tâm an ổn, trong không bị sự phiền não, tham lam, ganh ghét, đố kỵ, kiêu mạn, sân hận… chi phối. Bình an là nền tảng của hạnh phúc, không bình an thì không có hạnh phúc.

Nhiều khi hoàn cảnh an mà tâm chẳng an, hoàn cảnh vui mà tâm chẳng vui cũng không có hạnh phúc. Từ thực tiễn hiện nay, khi dịch Covid -19 đang hoành hành, chúng ta có thể thấy chính sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc của mỗi gia đình luôn là điều mọi người mong ước. Gia đình có bình an, mạnh khỏe sẽ đem lại những điều hạnh phúc, từ đó mới an tâm tạo dựng những giá trị khác trong cuộc sống, giúp xã hội phát triển.