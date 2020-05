GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN CÁC KHU TẬP THỂ Ở THÀNH CỔ VINH: Cần tháo ‘nút thắt’ quy hoạch

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 3/2020 ngày 20/3/2020 được thể hiện tại Công văn số 168/CV-BNCTU do Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành. Cụ thể là: “Giao UBND TP. Vinh thành lập Tổ công tác (do một đồng chí lãnh đạo UBND thành phố làm Tổ trưởng) rà soát kỹ lưỡng, trung thực, chính xác hồ sơ đất đai của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Vinh; tổ chức đối thoại và trả lời bằng văn bản cho các hộ dân theo quy định (nêu rõ đủ điều kiện được cấp hay không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lý do?). Hoàn thành trước ngày 20/6/2020”.