Ghi ở xứ vạn đào

Theo những người đàn ông bản Pà Khốm, cây đào có một gắn bó mật thiết với đồng bào Mông. Dù không biết nguồn gốc ra sao nhưng bất kỳ ở đâu, cứ có đồng bào Mông sinh sống, làm trang trại là có cây đào. Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, anh Xồng Bá Cha (sinh năm 1984) cũng khẳng định điều này. Anh cho biết toàn xã Tri Lễ có 5 bản đồng bào Mông sinh sống, gồm: Huôi Mới, Pà Khốm, Nậm Tột, Huồi Xái, Mường Lống, thêm vào đó là một bộ phận ở khu dân cư Minh Châu và trong vườn nhà, trang trại đều có cây đào. Trong đó, ở bản Huôi Mới và Pà Khốm thì đặc biệt có nhiều cây đào. “Gia đình tôi ở bản Huôi Mới cũng trồng rất nhiều đào. Trong trang trại có lẽ cũng phải có đến cả nghìn cây. Mỗi cây như thế, nếu cắt bán cùng phải được từ 3 – 5 cành. Nhưng gia đình đang giữ, chỉ hái quả dịp tháng 4, tháng 5. Nhưng khi đó, do nhiều không hái kịp, đào rụng thơm ngát cả một vùng…”, anh Xồng Bá Cha kể.

Cũng theo người cán bộ dân tộc Mông này, cây đào ở đây có hai dạng, hoặc do người dân tự trồng, hoặc có hỗ trợ kinh phí của huyện Quế Phong. Những cây đào cổ là do dân tự trồng; còn những cây vài ba năm tuổi thì có sự hỗ trợ từ huyện. “Cây đào là một trong những loại cây sinh kế của đồng bào ta đó. Tết thì cắt cành bán cho thương lái đưa về xuôi; rồi vài tháng tới thì hái quả…”, anh nói. Khi được hỏi “ở Tri Lễ có đào rừng tự nhiên không?”, anh Xồng Bá Cha trả lời: “Tôi sinh ra lớn lên tại đây, cũng đã đi lên đỉnh Pà Cà Tủn nhưng cũng chưa thấy cây đào rừng tự nhiên. Nếu có cây đào trên đất rừng, cũng là do người dân trong quá trình làm nương rẫy gieo hạt mà mọc lên thôi…”.