Gần lại Xiêng My

Xiêng My – theo diễn giải của một số người am hiểu ở địa phương, có nghĩa là vùng đất tốt lành, trù phú, người dân có của ăn của để. “Từ Xiêng hoặc Xiềng là để chỉ vùng đất tập trung đông dân cư. Còn từ My thì có nghĩa là “có”. Ghép hai từ này, ta có thể hiểu nghĩa của từ Xiêng My là như vậy…”, nguyên Bí thư Đảng ủy Xiêng My, ông Lô Đình Truyền giải thích.

Nhà nghiên cứu văn hóa các dân tộc thiểu số, nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương, anh Vi Tân Hợi cũng đồng ý với cách phân tích của ông Lô Đình Truyền. Có truyền thuyết rất hay để khẳng định điều này, được anh Vi Tân Hợi kể rằng: Xa xưa Xiêng My là vùng đất trù phú, có rất đông đồng bào Thái chung sống. Thế rồi đến một năm nọ, hạn hán xảy ra khiến người dân ly tán. Tạo mường Xiêng My khi đó có một người con gái xinh đẹp. Nàng đem lòng yêu một thanh niên nghèo khó trong vùng. Tạo mường không đồng ý, nên đã ra điều kiện nếu người thanh niên khơi được dòng chảy đưa nước về chống hạn thì mới cho cưới con gái của ông. Chấp nhận lời thách thức của Tạo mường, người thanh niên đã quyết chí vượt núi cao tìm nguồn nước, khơi cho được dòng chảy đưa nước về. Người con gái xinh đẹp của Tạo mường xót thương người yêu đã bỏ nhà theo giúp. Sau đó, có thêm nhiều trai tráng trong vùng cũng vượt núi giúp sức cho đôi trai gái yêu nhau. Kết quả, tất cả đều kiệt sức mà chết. Nhưng đổi lại là dòng nước ngọt lành đã được dẫn về, là khe Chỏn ngày nay. Xiêng My từ đó đã không còn khô hạn, người dân tứ xứ lại tìm đến sinh sống đông vui…