Đường đến Sài Gòn: Đại thắng mùa Xuân 1975

Trong những ngày tháng 4 này, lòng chúng ta ai cũng hân hoan trào dâng những niềm vui bất tận khi nhớ về cách đây 47 năm với chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đất nước ta đã thống nhất trọn vẹn, non sông ta thu về một mối, nhân dân hai miền Nam – Bắc sum họp một nhà thỏa lòng ước mong tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu từ 6 năm về trước trong lời chúc tết Xuân Kỷ Dậu năm 1969 trước lúc Người đi xa: “Tiến lên! Chiến sỹ đồng bào/Bắc Nam sum họp, Xuân nào vui hơn”. Thưa Bác! Xuân 1975 là mùa Xuân vui nhất, đẹp nhất bởi lần đầu tiên sau hàng nghìn năm Bắc thuộc, ngót trăm năm Pháp thuộc, hàng chục năm kháng chiến chống quân xâm lược dải đất hình chữ S thân yêu sạch bóng quân thù. Trong thời khắc lịch sử đó, hàng triệu người dân Việt Nam tự đáy lòng mình nhớ tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã đau đáu với khao khát niềm mong sao cho nước ta độc lập, dân ta được tự do không còn chia cắt.