Đưa sân khấu truyền thống gần hơn với khán giả

Dù đội hình còn thiếu, phải điều cả nhạc công làm diễn viên múa, diễn viên sân khấu kịch vốn chỉ quen vào vai kịch hát cũng đi múa. Thế là những động tác chuyên nghiệp, khó nhằn của một diễn viên múa thực thụ được chúng tôi giản lược đi, nhưng vẫn đảm bảo đẹp mắt, đảm bảo đúng phom đội hình, chuẩn chỉnh động tác. Ba ca khúc, tổ khúc đầu tiên được ra đời trong sự háo hức, nhiệt huyết và đầy khó khăn như thế.

P.V: Vậy thưa Nghệ sỹ, các tiết mục tuyên truyền trong số đầu tiên có được khán giả đón nhận như mong muốn không?

NSND Trịnh Hồng Lựu: Vì dịch bệnh nên chúng tôi đã chọn hình thức online thông qua các nền tảng nhà mạng, và may mắn được nhiều kênh của các nhà Đài hợp tác như VOV3, VCT6, Đài Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An. Do đó, chúng tôi có cơ hội tiếp cận gần hơn với khán giả và vì thế cũng nhận được nhiều sự phản hồi của khán giả, đặc biệt là trong thời điểm thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, 15. Và qua đó chúng tôi được thấy rõ khán giả đang muốn gì, họ cần món ăn tinh thần gì ở thời điểm cả xã hội cùng chung tay đoàn kết chống dịch. Điều này cũng khiến chúng tôi một lần nữa cần sự thực tâm đánh giá ở họ, và qua đó được hoàn thiện từng tác phẩm của mình.

P.V: Như đã biết sứ mệnh của người nghệ sỹ chính là lan tỏa thông điệp yêu thương và định hướng dư luận. Vậy trong suốt thời gian hoạt động và cả hiện nay khi chúng ta chọn một lối đi để thích nghi mới, anh chị em nghệ sỹ Trung tâm lấy điều gì làm kim chỉ nam cho hành động của mình?