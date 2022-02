NSND Trọng Trinh: Dù muôn vàn xa ngái, vẫn hướng về quê hương

Lại nói về sự may mắn, tôi cho rằng nghề nào, người nào cũng cần có duyên may, ngoài sự nỗ lực, ngoài sự trui rèn và trau dồi từng ngày, từng ly, từng tý thì duyên may là một yếu tố làm nên sự thành công.

P.V: Ngoài duyên may, ngoài tài năng tôi nghĩ người nghệ sỹ sống mãi trong lòng công chúng cần có một phong thái tư cách và phẩm chất trong đời sống. Ông nghĩ sao về điều này?

NSND Nguyễn Trọng Trinh: Rất chính xác, người nghệ sỹ nếu không rèn giũa một phẩm cách trong sáng, một tâm hồn hướng đến cái đẹp thực thụ thì không thể đạt được cái danh nghệ sỹ được nhân dân yêu mến. Với tôi, có lẽ tôi may mắn được sinh ra trong gia đình có bố mẹ là người coi trọng giáo dục tâm hồn cho con trẻ từ bé. Tôi lại tắm được sự ngọt mát của đôi bờ dòng Lam và khí chất người Nghệ nên tôi sớm có được sự rung cảm của cái đẹp tâm hồn, sự trắc ẩn và cả tinh thần tử tế của một người Nghệ. Thế nên, sau này tôi luôn dạy các con, các lớp diễn viên trẻ rằng, trước khi bạn trở thành ai, trước khi bạn thành công trong sự nghiệp thì bạn phải là người tử tế, là người có nhân cách tốt.

Nếu bạn có tài năng nhưng không có một nhân cách đẹp, một trái tim lương thiện thì bạn không thành công, và công chúng hiển nhiên không yêu quý bạn, bạn sẽ không mang lại ích lợi cho cuộc đời. Nghệ sỹ là tấm gương phản chiếu nhiều phận người, anh vào vai cán bộ, vào vai một người bố gương mẫu, nếu ngoài đời sống anh không có tư cách tốt thì công chúng sẽ chán anh. Và sứ mệnh định hướng tuyên truyền cái đẹp của diễn viên nói riêng và lĩnh vực giải trí nói chung sẽ khó đạt được hiệu quả.