Động lực phát triển khoa học, công nghệ

Tại Nghệ An, đã có những đơn vị ở trong và ngoài nước như Singapore, Philippine, Đài Loan, TPHCM, Hà Nội cũng đăng ký tham gia về khởi nghiệp tại Nghệ An. Nghệ An đã kéo được các quỹ khởi nghiệp về địa phương đầu tư như VSVA, Quỹ Vina Capital, Quỹ ACA, Quỹ Hàn Quốc. Nghệ An cũng là đơn vị duy nhất của cả nước thành lập được 2 Quỹ thuần Việt; đang xúc tiến thành lập thêm 2 Quỹ thuần Việt nữa… Nhờ xây dựng được không gian khởi nghiệp tốt nên 2-3 năm nay phong trào khởi nghiệp ở Nghệ An khá rầm rộ. Thậm chí ở tuyến huyện như huyện Con Cuông đã thành lập nên Câu lạc bộ Khởi nghiệp huyện Con Cuông. Hiện nay, Câu lạc bộ Khởi nghiệp Nghệ An – khát vọng sông Lam cũng chuẩn bị được ra mắt.

PV: 5 năm trước, hoạt động KHCN ở Nghệ An được đánh giá còn nhiều hạn chế, hiệu quả còn thấp so với tiềm năng và yêu cầu của sản xuất và đời sống; tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội còn ít. Liệu sau 5 năm, những hạn chế yếu kém nói trên đã được khắc phục hay chưa?

Ông Trần Quốc Thành: Vẫn phải nhìn nhận rằng, Nghệ An vẫn đang còn 2 hạn chế, tồn tại từ trước đây mà chưa khắc phục được nhiều.

Thứ nhất, tiến bộ, trình độ công nghệ chưa đạt được như mong muốn dẫn đến chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước chưa cao. Điều này liên quan tới số lượng và trình độ doanh nghiệp. Nghệ An có thu hút đầu tư mạnh, doanh nghiệp mới nhiều thì trình độ công nghệ mới tăng. Với những doanh nghiệp cũ, bản địa có sẵn thì việc đổi mới công nghệ đang rất chậm (trừ những doanh nghiệp đã được cổ phần hoá). Lượng doanh nghiệp nhỏ, cũ chậm đổi mới này ảnh hưởng đến tiến bộ chung. Tiềm lực của doanh nghiệp Nghệ An còn yếu dẫn đến nhu cầu nội tại về đổi mới công nghệ chưa cao. Mức độ đổi mới công nghệ của Nghệ An đạt được đến thời điểm này chính là do thu hút đầu tư mà có.