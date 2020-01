Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục được duy trì tốt, tiếp tục là tỉnh đứng tốp đầu trong cả nước về giáo dục mũi nhọn, thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ với mạng lưới y tế phát triển nhanh; làm chủ, thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao tuyến Trung ương như xạ trị, ghép tế bào gốc, thụ tinh nhân tạo… đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh, các tỉnh lân cận và nhân dân nước bạn Lào. Tỷ lệ hộ nghèo Nghệ An đến cuối năm 2019 giảm còn khoảng 4%. Thực hiện tốt chính sách cho người có công, chính sách an sinh xã hội. Quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.