Đón đầu cơ hội, phát triển thị trường lao động nội tỉnh

Với việc ngày càng có nhiều lao động tìm đến các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy, rõ ràng người lao động đang có xu hướng dịch chuyển rõ rệt. Thay vì tìm đến những khu công nghiệp ở các thành phố lớn thì người lao động Nghệ An có thể an tâm “an cư lạc nghiệp” tại quê nhà. Trên thực tế, chúng ta cũng thấy rằng, điều này là hợp lý vì so với công nhân làm việc ngoại tỉnh thì công nhân đang làm việc trong tỉnh có nhiều ưu thế và thuận lợi hơn.

Cụ thể, thứ nhất, công nhân làm việc trong tỉnh việc đi lại thuận lợi hơn nhiều, đặc biệt là các dịp lễ, tết. Trước đây chúng ta cũng thấy, công nhân và gia đình làm việc ở tỉnh khác về quê đón tết, nghỉ lễ rất vất vả, mất nhiều thời gian và tốn kém. Thậm chí, có công nhân làm việc cả năm cũng chỉ đủ tiền về quê đón tết, khả năng tích lũy thấp. Nhiều gia đình công nhân không về quê để đón tết được hoặc 3 – 5 năm mới về quê đón tết một lần. Khi cha mẹ, người thân ốm đau, bệnh tật khó có điều kiện để thăm hỏi, chăm sóc đối với người lao động ở xa nhà.