Đoàn kết và trượng nghĩa trong chống ‘giặc’ Covid-19

Hơn thế, với phương châm thần tốc, quyết liệt, ngay khi dịch bùng ở thành phố Vinh và huyện Diễn Châu, 52 bác sỹ, nhân viên y tế đã gấp rút từ Hà Tĩnh hành quân về trong đêm. Đây là lực lượng tỉnh Nghệ An chi viện cho Hà Tĩnh khi dịch bùng phát ở bờ Nam sông Lam. Trước đó, khi dịch bùng phát ở tỉnh Bắc Giang, Nghệ An cũng đã chi viện nhân lực giúp đỡ, năm 2020 cũng vậy, khi thành phố Đà Nẵng bị dịch bao vây thì 16 y bác sỹ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm của Nghệ An cũng đã tiếp viện để góp phần giúp Đà Nẵng chiến thắng dịch bệnh. Đó chính là tinh thần trượng nghĩa của người Nghệ An vậy!