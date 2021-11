Đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên của phụ nữ

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững có nhiều đổi mới, khởi sắc. Trong 05 năm, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động thành lập được 213 tổ hợp tác, tổ liên kết và 11 hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành, thu hút 1.946 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tham gia, trong đó có 23 ý tưởng đạt giải cuộc thi do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh tổ chức. Tổ chức Hội các cấp đã giúp 2.393 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.