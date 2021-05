Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021 – Kỳ 2: Giải quyết những vấn đề cấp bách

Thực tiễn này chính là một trong những vấn đề nhức nhối được các đại biểu dân cử nhiều lần đề cập tại nghị trường, từ Quốc hội đến HĐND tỉnh. Riêng HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã 2 lần đưa vấn đề điện và an toàn điện ra chất vấn lãnh đạo các ngành Công Thương và Điện lực Nghệ An. Đó là chưa kể tại nhiều kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu đã yêu cầu các cá nhân, đơn vị liên quan phải làm rõ “chân tướng” sự việc. Cùng với công tác giám sát tại nghị trường, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh cũng giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh, chính sách của UBND tỉnh trên thực địa, điều này có ý nghĩa đốc thúc, gây sức ép để ngành Điện lực nỗ lực, khắc phục khó khăn triển khai chương trình, kế hoạch theo đề án phủ lưới điện quốc gia của Chính phủ.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Nghệ An, trong năm 2020, Điện lực Nghệ An đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng cấp điện nông thôn cho 32 thôn, bản, cụm dân cư trên địa bàn 12 xã thuộc 4 huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong và Quỳ Châu, với tổng mức đầu tư hơn 72,1 tỷ đồng giai đoạn 2 của dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 9781/QĐ-BCT của Bộ Công Thương. Dự kiến năm 2021, cấp điện cho thêm khoảng 49 thôn, bản thuộc giai đoạn 2 của dự án với tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng và hiện đang thực hiện thủ tục đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành đóng điện trong năm 2021.