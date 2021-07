Dịch Covid _19 ở cấp độ cao, song cơ bản đã được khống chế

P.V: Trong làn sóng dịch thứ tư tại Việt Nam, Nghệ An thực sự đã phải đối diện với hiểm nguy Covid-19 mang đến. Sau hơn nửa tháng dịch bùng phát mạnh, ở thời điểm này, Nghệ An đã thực sự khống chế được dịch bệnh hay chưa, thưa ông?

PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Trong làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 của Việt Nam, Nghệ An đã có 1 ca mắc đầu tiên tại cộng đồng vào ngày 6/5. Tiếp sau đó một tháng, Nghệ An bình an trước dịch trong bối cảnh dịch hoành hành trong cả nước. Nhưng rồi, ngày 13/6, Nghệ An phát hiện ca nhiễm thứ 2 tại cộng đồng, ở thành phố Vinh và từ đây đồng loạt xuất hiện nhiều ca nhiễm mới. Tính đến sáng 4/7, Nghệ An đã có tới 121 ca nhiễm, không tính 2 bệnh nhân tái nhiễm từ Bắc Giang trở về. Phải nói rằng, trong hơn nửa tháng qua, Nghệ An đã thực sự vất vả và có những thời điểm rất căng thẳng để chống đỡ với dịch bệnh.