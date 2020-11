Để di sản được “sống”

Ông Nguyễn Đức Kiếm: Năm 2010 Bảo tàng được phê duyêt trùng tu nội ngoại thất với kinh phí lên tới 44 tỷ 200 triệu đồng, và 4 tỷ dự phòng. Việc đầu tư này mở ra những trang mới cho việc phát huy các giá trị di sản đang được lưu trữ và bảo quản ở bảo tàng. Thế nhưng, sau rất nhiều năm, nay chúng ta mới hoàn tất được các gian trưng bày với 5 chủ đề chính: “Nghệ An thiên nhiên và con người” (diện tích 390m²); Nghệ An thời tiền sử đến buổi đầu dựng nước (250m²); “Nghệ An trong lịch sử dựng nước, giữ nước”; “Nghệ An trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc” và chủ đề “Nghệ An ngày nay”.

Dù nhiều di sản đã được trưng bày nhưng với 3000 hiện vật và có những chủ đề chúng ta phải thay đổi theo mùa như chủ đề Nghệ An thiên nhiên và con người, thế nên còn rất nhiều hiện vật đang ở chế độ lưu trữ trong kho. Nhưng lại nói đến việc bảo quản, chúng ta vẫn chưa có được chế độ bảo quản tốt nhất. Nguyên nhân là do chúng ta chưa có đủ nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị hiện đại của kho bảo quản. Hơn nữa con người làm công tác bảo quản chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay ở Việt Nam chưa có bảo tàng nào có cán bộ đủ trình độ khoa học liên ngành, chuyên ngành về Sinh, Lý, Hóa… để làm công tác bảo quản tài liệu.

Tuy mở cửa từ cuối tháng 12/2019 nhưng lượt đón khách ở Bảo tàng vẫn chưa được như mong đợi, điều này có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, cách tư duy, cách làm bảo tàng của chúng ta đã quá cũ mòn. Điều đó biến bảo tàng thành không gian “chết”, thiếu sự hấp dẫn. Hơn nữa ngày nay trong nhiều sự lựa chọn về thụ hưởng các giá trị văn hóa thì phần lớn các bạn trẻ không chọn bảo tàng. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ và cần có cách điều chỉnh phù hợp.