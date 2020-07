Để đẩy lùi nỗi đau mang tên “lá ngón”

Ở huyện Kỳ Sơn, từ đầu năm đến nay hầu như ở các xã vùng cao huyện Kỳ Sơn đều có 1-2 vụ quyên sinh bằng loại cây độc dược này. Sáng 23/01/2020, tại xã Bắc Lý, do mâu thuẫn gia đình anh Moong Văn S (sinh năm 1994) và anh Lương Văn C (sinh năm 1988) đã ăn lá ngón tự tử, khi được phát hiện, cứu chữa thì đã quá muộn. Ngày 25/3/2020, tại xã Na Ngoi, anh Thò Bá K (sinh năm 1994, đã có vợ con) và chị Xồng Y T (sinh năm 2002, hiện đang là học sinh) do bế tắc trong quan hệ yêu đương đã cùng ăn lá ngón tự tử, hậu quả anh K chết tại chỗ, còn chị T nhiễm độc nặng. Ngày 04/6/2020, do mâu thuẫn với chồng, chị Xeo Mẹ H (sinh năm 1982, bản Quyết Thắng, xã Keng Đu) đã rủ con gái là Xeo Thị B đang học trường Trung học cơ sở dân tộc bán trú xã Keng Đu ăn lá ngón tự tử. Ngày 07/6/2020, anh Lương Văn P (sinh năm 1995, bản Pụng, xã Mường Ải) do mâu thuẫn trong gia đình đã ăn lá ngón tự tử.