Để cây mía “ngọt” hơn với nhà nông: Bài 2: Giá mua tăng, diện tích mía vẫn giảm

Ông Nguyễn Đình Hưng – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn (huyện Tân Kỳ) cho rằng, những năm trước, giá mía giảm sâu do thị trường đường giảm khiến người trồng không mấy mặn mà với cây mía nguyên liệu. Do vậy, diện tích mía trên địa bàn xã có giảm; trước đây bà con tận dụng cả vườn nhà để trồng mía, thì nay bà con chỉ trồng ngoài đồng, với diện tích hơn 60 ha, giảm khoảng 10 ha so với trước. Năm nay giá mía tăng nhưng nếu tính toán đầu vào – đầu ra thì người trồng mía vẫn chưa có lợi nhuận đáng kể, bởi giá phân bón tăng quá cao so với mức tăng của giá mía. Do vậy, người nông dân vẫn còn tâm tư với cây mía nguyên liệu.