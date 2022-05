Dấu hỏi lớn về khu đất thực hiện Dự án Vườn cam Nghi Ân

Còn tại Quyết định số 60/QĐ-UBND.ĐC thể hiện, ngày 5/4/2013, UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV Cao su – Cà phê Nghệ An thuê khu đất 91.354 m2 tại xã Nghi Ân đã thu hồi từ Công ty Rau quả 19-5 Nghệ An. Mục đích sử dụng cũng là để “Duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam”. Thời gian thuê đất, đến ngày 31/12/2050; giá thuê đất bình quân từ thời điểm năm 2013 là 85.000 đồng/m2; nộp tiền thuê đất hàng năm. UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su – Cà phê Nghệ An: “Sau thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa, nếu Công ty TNHH MTV Cao su – Cà phê Nghệ An không đưa đất được giao vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hai mươi bốn (24) tháng so với tiến độ ghi trong dự án mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì UBND tỉnh Nghệ An sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật”.