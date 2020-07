Đất Xanh Bắc Trung Bộ: Dấu ấn 4 năm trên thị trường bất động sản

Khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Bắc Trung Bộ, những năm qua, thương hiệu công ty luôn gắn với hàng loạt dự án gây sốt trên thị trường, tại những buổi mở bán thu hút hàng nghìn khách hàng tham dự, trong những lễ trao giải các danh hiệu uy tín được tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Sản phẩm mũi nhọn của Công ty CP BĐS Bắc Trung Bộ là các dự án đất nền, căn hộ tọa lạc tại những vị trí đắc địa, có tiềm năng sinh lời lớn, mang lại cơ hội an cư – đầu tư vượt trội. Với quy trình lựa chọn dự án trải qua các bước nghiên cứu kỹ càng gồm những tiêu chí hàng đầu về quy hoạch, không gian, cộng đồng, tiện ích, chất lượng công trình, cơ sở pháp lý và đặc biệt linh hoạt về phân khúc và tầm giá, các dự án do BĐS Bắc Trung Bộ phân phối đều khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong lòng các khách hàng và trên thị trường bất động sản, được người mua an tâm và gửi gắm niềm tin trọn vẹn.