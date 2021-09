Đánh thức ‘người đẹp’ giữa đại ngàn xứ Nghệ

Sản phẩm được xây dựng trên cơ sở địa hình đa dạng, vừa có đèo dốc cheo leo, vừa có đường bằng phẳng, có sông suối nên thơ, đồng ruộng bát ngát. Trục chính của tour du lịch mạo hiểm này dọc theo sông Giăng, điểm xuất phát ở đập Phà Lài và kết thúc tại bản Cò Phạt, nơi cư trú của đồng bào Đan Lai. Hành trình chinh phục khoảng 20 km, thời gian khoảng chừng 2 ngày, tùy thuộc vào độ bền sức khỏe và nhu cầu khám phá của mỗi người.

Tham gia tour này, du khách được đắm chìm giữa cảnh núi non hùng vĩ, sông Giăng thơ mộng và trải nghiệm đời sống văn hóa, ẩm thực của cư dân bản địa, qua đó thể hiện bản lĩnh chinh phục thử thách. Chèo thuyền kayak trên dòng sông Giăng, khi con nước hiền hòa là cơ hội để ngắm vẻ đẹp của đôi bờ với bãi đá nhấp nhô, những phiến đá phẳng lỳ gối chồng lên nhau do sự sắp đặt của bàn tay tạo hóa, nước sông trong vắt in bóng cây cổ thụ…

Khi gặp những đoạn nước sông chảy xiết, người lái thuyền phải tập trung cao độ, huy động sức lực và sự khéo léo của đôi bàn tay để vượt qua thử thách. Càng lên phía thượng nguồn con nước càng chảy xiết, ghềnh thác hiểm trở càng nhiều, các phượt thủ buộc thuyền kayak dưới gốc cây để lên bờ tiếp tục hành trình.