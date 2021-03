“Đã uống rượu, bia thì không lái xe”

Thiếu tá Lê Đăng Khoa – Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh thuật lại: Tối ngày 3/1, Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn trên một số tuyến phố. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, có 6 tài xế có nồng độ cồn vượt mức cho phép đã bị lập biên bản xử phạt hành chính. Trong đó, có trường hợp ông P.V.M. (39 tuổi, quê xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương), khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đã có hành vi không hợp tác. Thời điểm đó, khoảng hơn 22h, tại điểm kiểm tra trên đường Lê Nin, khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng chiếc ô tô 4 chỗ màu đen để kiểm tra nồng độ cồn. Lúc này, tài xế có biểu hiện say xỉn đã ra khỏi xe, chốt khóa cửa và bỏ đi không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác. Tổ công tác đã phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn vận động kiểm tra nồng độ cồn nhưng người đàn ông này vẫn không chấp hành. Một lúc sau, người này gọi điện thoại cho một người phụ nữ đến rồi nói đây mới là người lái chiếc ô tô. Tuy nhiên, người phụ nữ không nhận là người lái chiếc xe trên, rồi bỏ đi. Trước tình hình như vậy, tổ công tác đã lập biên bản sự việc, niêm phong xe đưa về trụ sở công an.