Đã giải quyết kiến nghị của người lao động ở Vườn Quốc gia Pù Mát

Với Báo Nghệ An, biết sự việc ở Vườn Quốc gia Pù Mát thông qua đơn thư kiến nghị của người lao động. Qua xác minh tìm hiểu thì kiến nghị của người lao động nơi đây là chính đáng. Chế độ phụ cấp đặc biệt mà họ kiến nghị, là hợp pháp được Nhà nước quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan từ hàng chục năm trước để lại, dẫn đến họ chưa nhận, cũng chưa được xem xét giải quyết thấu đáo. Từ thực tế này, và trước những khó khăn mà người lao động bảo vệ rừng đang nếm trải hàng ngày trong lõi rừng biên giới, Báo Nghệ An đã đăng tải những bài viết “Thực hiện Thông tư số 09/2005/TT-BNV ở Vườn Quốc gia Pù Mát: Cần được đảm bảo đúng, đủ”; “Chuyện đời lâm nghiệp”, để các cơ quan có thẩm quyền có thêm thông tin, xem xét giải quyết.